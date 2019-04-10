Merakla beklenen Oppo Reno tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Son zamanlarda Çinli akıllı telefon üreticileri, telefon pazarında oldukça popüler hale geldi. Başta Huawei ve Xiaomi olmak üzere birçok Çinli marka, tanıttığı üst seviye telefonlarla kullanıcıların dikkatini çekmeyi başardı.

Çinli üretici Oppo, kullanıcılara sunduğu akıllı telefon çeşitlerine bir yenisini daha ekleyedi. Şirket, daha önce de sizlere aktardığımız gibi bugün Çin'de bir tanıtım etkinliği düzenleyerek merakla beklenen Oppo Reno'yu tanıttı.

Daha önce hiç görmediğiniz bir kamera sistemiyle karşımıza çıkan Oppo Reno, standart sürüm ve 10X hibrit yakınlaştırma sürümü olmak üzere iki farklı seçenekle kullanıcıların karşısına çıkacak. Gelin bu telefonların özelliklerine hep beraber bir göz atalım.

OPPO RENO STANDART SÜRÜM ÖZELLİKLERİ

6,4 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 en boy oranına sahip AMOLED ekran

Adreno 616 Grafik birimi, 8 Çekirdek Snapdragon 710

128GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM,

6GB / 8GB RAM, 256GB depolama alanı + 8GB RAM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM kart desteği

LED flaşlı 48MP + MP çift arka kamera

LED flaşlı 16MP ön kamera

Ekranda gömülü parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 156.6 × 74.3 × 9.0mm

Ağırlık: 185g

VOOC 3.0 hızlı şarj desteği

3765mAh batarya

Oppo Reno'nun 16 MP'lik ön kamerası, üstten açılır bir mekanizma sayesinde açılıp kapanabilen bir sisteme sahip. Oppo, bu mekanizmanın 200 bin defa açma-kapama işlemine dayanıklı olduğunu söylüyor.

Yeşil, pembe, siyah ve mor renk seçenekleriyle satışa sunulacak Oppo Reno'nun standart sürümü, RAM ve depolama kapasitelerine göre 450 - 550 dolar arasında 16 Nisan'da satışta olacak.

OPPO RENO 10X HİBRİT YAKINLAŞTIRMA SÜRÜMÜ ÖZELLİKLERİ

6,6 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19: 5: 9 en boy oranına sahip AMOLED ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 855 ve Adreno 640 grafik birimi

128GB depolama alanı + 6GB / 8GB RAM

256GB depolama alanı + 8GB RAM

Android 9.0 Pie işletim sistemi

Çift SIM desteği

LED flaşlı 48MP + 13MP + 8MP 10x Hibrit Optik yakınlaştırma destekli arka kamera

LED flaşlı 16MP ön kamera

Ekrandaki parmak izi sensörü

Ağırlık: 210g

VOOC 3.0 hızlı şarj

4065mAh batarya

Yeşil ve siyah renk seçenekleriyle mayıs ayında satışa çıkacak olan Oppo Reno 10X yakınlaştırma sürümü, 650-720 dolar arasında bir fiyatla satışa sunulacak.

Oppo ayrıca Reno serisinin 5G destekli bir sürümünü de önümüzdeki ay tanıtacak.

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