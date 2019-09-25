Meraklı Çocuklar için: Keşfediyorum dizisi

Çocuk olmak aynı zamanda kâşif olmak anlamına gelmiyor mu? “Keşfediyorum” dizisi, meraklı kâşifleri yeni bir yolculuğa çıkarıyor. Bu dizi, sorgulayan, anlamaya çalışan, yorumlar yapan ve bilmek isteyen bütün çocukları ilgilendiriyor. Nick Pierce’in kaleme aldığı “Keşfediyorum”, bilinmeyenlerin gizemini ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda okuma yazmayı yeni öğrenenler için eğlenceli ve heyecan verici bir rehber. 6 yaş ve üstü çocuklar için uygun olan bu seri, şimdilik iki kitaptan oluşuyor. “Eski Mısır” Andy Rowland, “Yağmur Ormanları” Jean Claude tarafından resimlendiriliyor. Pierce, büyülü bir dünyanın kapılarını ayrıntılı, rengârenk resimlerle ve basit, eğlenceli ve bilgilendirici metinlerle aralıyor. Berrak Buhara İdiman’ın İngilizce aslından çevirdiği dizinin diğer iki kitabı “Yanardağ” ve “Ortaçağ Kalesi” gelecek aylarda okurlarla buluşacak.

ESKİ MISIR

Tarihin en büyük ve büyüleyici uygarlıklarından olan “Eski Mısır”a bu muhteşem başlangıç kitabıyla adım atmak bir ayrıcalık olsa gerek. “Bir şey nasıl başlarsa öyle gider” derler ya, tarihin büyüleyici yanına bu kitap ile başlamak, okumaya olan bakış açısını değiştirecek nitelikte. Aynı zamanda etkinlikler ile bilgilerin kalıcı olması hedefleniyor.

Tanıtım bültenindeki açıklama şöyle:

“Genç okurlar piramitlerle, firavunlarla tanışıyor. Her başlıkta “Bunları bulabilir misin?” etkinlikleri... Mısırlı işçilerin piramitleri nasıl inşa ettikleri, günlük hayatın nasıl olduğu, firavunların nasıl mumyalandığı ve çok daha fazlası bu kitapta yer alıyor.”





Eski Mısır

Nick Pierce

Hep Kitap Yay.

S.: 24

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R





YAĞMUR ORMANLARI

Pierce, “Yağmur Ormanları” ile doğanın en derinlerinde yaşayan canlılarına ışık tutuyor. Dünyada var olduysak muhakkak kader arkadaşlarımızı da bilmeli ve onlara kulak vermeliyiz. Ormandaki canlılar yüzyıllar boyunca bu dünyada yaşıyorlar. O halde dünyayı en iyi bilen de onlar. Bu demek oluyor ki onlardan daha iyi bir rehber yok. Yaşayışlarıyla hepsi birer uyum içindeler. Her yaratılan kendi görevini yapıyor. Bu durumda genç okuyuculara şu soruyu sormak gerekiyor: Peki senin bu dünyadaki görevin ne?

Tanıtım bülteninde şöyle bir açıklama var:

“Ormanın yükseklerinde yaşayan kuşları ve derinlerinde avlanan böcekleri, memelileri, sürüngenleri ve çok daha fazlasını keşfetmeye hazır mısın?”





Yağmur Ormanları

Nick Pierce

Hep Kitap Yay.

S.:24

Kitabı satın almak için tıklayınız: D&R

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Sonay Karaman

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