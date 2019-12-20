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Meraklı karganın drone'la imtihanı

Kadıköy'de dakikalarca drone'u inceleyen karganın görüntüleri gülümsetti.

İHA | 20.12.2019 - 09:45..
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İstanbul Kadıköy'de yerde drone gören bir karga yanına yaklaştı.

Meraklı karga droneyi uzun süre inceledi. Bu sırada yanına yaklaşan insanlardan kaçmayarak drone incelemesine devam eden karga renkli görüntülerin oluşmasına neden oldu.

ÜZERİNE ÇIKIP İNCELEDİ

Meraklı karga droneyi üstüne çıkarak inceledi. Karganın zaman zaman drone kumandasını ve pervanelerini gagalaması renkli görüntülere sahne oldu. Drone inceleyen karganın insanlardan kaçmaması da dikkat çekti.

Meraklı karganın drone'la imtihanı ViDEO

Meraklı karganın drone'la imtihanı

Meraklı karganın drone'la imtihanı

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