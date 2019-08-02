Meraklısına: Tarihe Damgasını Vuran Bilim insanları

Bilimin ve bilim insanlarının çağımızdaki önemi herkesçe biliniyor. Hatta İngiliz düşünür Francis Bacon bilimi güç kaynağı olarak nitelendiriyor. Çok da haklı bir bakış açısı. “Bilim kimin elindeyse dünya onundur” düşüncesine inanmadan edemiyor insan. Okur, bu romanla birlikte bilimin tarihteki yolculuğuna şahitlik edecek…

TARIHE DAMGASINI VURAN BILIM INSANLARI

Kitabın içeriğinde, tarihte bilime temellerini atmış ve tarihin akışını değiştiren kişilerin hayatları yer alıyor. Bilimle pek aranız yok mu? Şimdiye kadar böyle düşünmüş olabilirsiniz. Ama bu kitapla hem bilime hem de bilim insanlarına çok farklı gözle bakacaksınız. Onların çalışma disiplinleri, yetenekleri ve dünyaya bakış açıları sizi çok şaşırtacak. Günümüzdeki tüketen ve üretmekten bihaber kişilere örnek olacak türden.

(İrfan Gürkan Çelebi)

BU KITAPTA KIMLER YOK KI

Birçok makale köşe yazısı ve tiyatro türünde eserler veren Gazeteci Çelebi’nin kitabında kimler yok ki! Matematiğe, Cebir’i kazandıran bilgin El Hârezmi’den, teorik Fizikçi Einstein’a, eski Yunan Matematikçi ve Fizikçisi Arşimet’e kadar birçok önemli, tarihe damgasını vuran bilim insanlarından bahsetmekte.

Ayrıca tanıtım bülteninin bir kısmı şunları da söylüyor:

“Tarihe Damga Vuran Bilim İnsanları’nda karşınıza çıkan bilim insanları, belki de öğrenim hayatınızda size gerekli olan motivasyonu sunacak ve hedeflerinizi daha ileri taşımanızı sağlayacak.

Tarihe Damga Vuran Bilim İnsanları’nda, insanlık tarihini buluşlarıyla değiştiren ve ileri taşıyan bilim insanlarının hayat hikâyelerini, ana başlıklarıyla bulacaksınız.

Dünyayı derinden etkileyen ve değiştiren bilim insanlarının sıra dışı hikâyelerini okurken hem çok şaşıracak hem de çok keyif alacaksınız.”





Tarihe Damga Vuran Bilim İnsanları

İrfan Gürkan Çelebi

Mavi Kirpi Yay.

S.: 224

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Sonay Karaman

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