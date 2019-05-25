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Meral Akdeşener'den gerekçeli karar açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın gerekçeli kararına yönelik, "Biz 'gerekçeli' kararda gerekçe bulamadık" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 25.05.2019 - 02:48..
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Akşener, partisince Ankara'da bir otelde düzenlenen iftara katıldı. Burada partililere hitap eden Akşener,  YSK'nın İstanbul seçimleri için yayınladığı gerekçeli karara tepki gösterdi.

"GEREKÇE BUALAMADIK"

YSK'nin gerekçeli kararı hatırlatılan Akşener, "Biz, gerekçeli kararda gerekçe bulamadık. Sayın Erdoğan talimat vermiş, YSK yerine getirmiş. Bunu gördük. Bir gerekçeye rastlayamadık. Temel şey oy çalındığıydı. YSK'nin talimatla bu işi onaylayan hakimlerin gerekçesinde de itiraz şerhlerinin içinde de oy çalınmasına yönelik tek kelime yok. Yani net bir şekilde ortaya çıkan gerekçe şudur ki oy çalınmamış. Kaybedeceklerini düşünmemişler. Onun getirdiği hızlı bir talimatla seçim tekrarı sonucu" ifadesini kullandı.


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