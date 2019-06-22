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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Devlet Bahçeli ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ı "dost" olarak nitelendirdi.

AA | 22.06.2019 - 09:01..
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Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'yi kızdıracak sözler

23 Haziran seçimleri için artık geri sayıma geçilmişken siyasetin gündeminde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın HDP'ye yaptığı tarafsızlık çağrısı var.

Mektubun açıklanmasıyla birlikte gözler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çevrilmişti.

Mektubu yorumlayan MHP Lideri, HDP ile Kandil'in CHP'ye destek verdiğini ifade ederek mektupta Öcalan'ın buna tepki gösterdiğini söyledi.

Bahçeli, "Terörist başının mektubu HDP’nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı’na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. PKK’nın siyaset acentesi HDP’nin terörist başının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelere ilişkin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de bir yorum geldi.

MİTİL İSTANBUL'A DEĞİL İMRALI'YA SERİLMİŞ

Akşener, Öcalan ile Bahçeli arasında "dostluk" oluştuğunu dile getirdi.

İyi Parti Genel Başkanı, şunları söyledi: "Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklama vahimdir. Biz Türk milliyetçiler, Ülkücüler, rahmetli Başbuğ'un deyimiyle 'İnsanlık aleminde ülkücüler ne uşak olmayı, ne de başkasını uşak olarak görmeyi ister. O istemeyen bayrağı dalgalandıran insanlardır.' demiştir. Anladık ki mitil İstanbul'a değil, İmralı'ya serilmiş.

YAHU NE KADAR DOSTMUŞLAR

Anladık ki yıllarca AK Parti'liler, 'Apo'yu niye asmadınız?' diye sora sora Ülkücüleri heyecandan, üzüntüden öldürdüler. Yahu ne kadar dostmuşlar, niye assın? İnsan arkadaşını asar mı? Türk milliyetçilerini Sayın Bahçeli'nin düşürdüğü yer burasıdır. Türk milleti de, Türk milliyetçileri de rahat olsun, biz varız."

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