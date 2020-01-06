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Meral Akşener, Esad ile görüşmek istiyor

Suriye ile sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyen Akşener, Esad ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

AA & Ensonhaber | 06.01.2020 - 10:11..
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Meral Akşener, Esad ile görüşmek istiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Suriye'de birçok katliama imza atan Esad ile Türkiye arasında barış sağlanması gerektiğini birçok kez dile getirdi.

Benzer bir çıkış, şimdi de İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Ankara'da katıldığı bir toplantıda konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yaptı ve "Esad ile barışın." dedi.

Meral Akşener, Esad ile görüşmek istiyor ViDEO

"ESAD İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIM"

Meral Akşener, konuşmasına şöyle devam etti: "Ben Suriye’ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye’yi yeniden çırak çıkarmanın anlamı yok."

Meral Akşener, Esad ile görüşmek istiyor

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