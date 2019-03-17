Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu ortak miting yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kurdukları Millet İttifakı'nın seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'de yapılan ortak mitingde konuştu.

Miting meydanında vatandaşlara hitap eden ilk lider Kemal Kılıçdaroğlu oldu.

AK Parti'ye oy veren seçmene sert sözlerle yüklenen CHP Lideri, "AK Partililer uyansın artık." diyerek partisine oy istedi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Balıkesir, Türkiye coğrafyasının en önemli illerinden biridir. Aslında hep birlikte cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. Dağlarımız, denizlerimiz var, sorunlarımız da var. Bu güzel cennet gibi ülkede sorunlarımız var. Sorunları demokratik yollarla aşacağız.





Şikayetlerimizi bir şekilde sandığa götürüp dile getireceğiz. Eğer biz bir Millet İttifakı oluşturuyorsak, ne benim ne de İyi Parti'nin Genel Başkanı'nın özel bir çıkarı yok. Ne için? Bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın diye.

YETKİYİ VERDİNİZ

Geçmişte AK Parti'ye oy veren kardeşlerime seslenmek istiyorum. Türkiye'de tek söz sahibi ben olayım dedi, o yetkiyi de verdiniz. Yetmedi, 82 milyondan vergi aldılar, bu da yetmedi. Babalarımızın ve dedelerimizin kurduğu fabrikaları özelleştirdiler. Yetmedi, bir de üstüne 500 milyar da borçlandılar.

PATATES KUYRUĞUNA MAHKUM ETTİLER

AK Parti'ye oy veren halkımın vicdanına sesleniyorum. 17 yıl 'Parlamentoda çoğunluğumuz olsun, istediğimiz kanunu çıkaralım, istediğimizi vali, istediğimizi kaymakam yapalım' dediler. Bu yetkileri verdiniz. Tamam da 17 yıl sonra bu ülkenin güzel insanlarını soğan patates kuyruğuna mahkum ettiler. Adına da, milletin aklıyla dalga geçiyorlar, varlık kuyruğu dediler.





O kuyruk varlık kuyruğu olsa, ben o kuyruğun başında senin olacağını bilmez miyiz? O kuyruk varlık kuyruğu olsa en başına sen geçer millete tırnak ucu kadar bir şey vermezsin.

GERÇEK MİLLİYETÇİ AK PARTİ'YE OY VERMEZ

Ülkücü kardeşlerime de seslenmek istiyorum. Bizim altı okumuzdan biri milliyetçiliktir. Milliyetçilik vatan severliktir, bayrak severliktir, hiç kimsenin önünde diz çökmemektir, Çanakkale geçilmez demektir. Kendi vatan toprağından -Süleyman Şah türbesinden- hem türbeyi kaçıracaksın, hem toprağından kaçacaksın. Hiçbir gerçek milliyetçi, AK Parti'nin bulunduğu yuvarlağın içine evet oyu basamaz.





Ben bu ülkenin kum tanesini kimseye emanet etmem, gerekirse bu ülke için canımızı malımızı veririz.

YUNANİSTAN ÇİFTÇİSİ ZENGİN OLDU

113 milyon dolarlık pamuk, 15 milyon dolarlık tütün ithal ettiler. Kim zengin oldu? Yunanistan çiftçisi zengin oldu.

Ülkücü kardeşlerime sesleniyorum. Dünyada bana bir örnek gösterin, dünyada hiçbir devlet yoktur ki, kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya peşkeş çeksin. O silah fabrikasını yabancı ordulara satanların bekçiliğini yapanlar, asla ve asla milliyetçi olamazlar.





BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL

Erdoğan diyor ki Bay Kemal konuşuyor. E tabi konuşacağım. Bay Kemal olmaz kolay değildir. Bay Kemal olmak için, Trump aradığında papazı hemen bırakmamak gerekir. Bay Kemal olmak için, sabah oğlunu arayıp paraları sıfırlayın dememek lazımdır, kul hakkı yememek lazımdır."