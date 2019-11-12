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Meral Akşener, kadınların nafakasını savundu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, süresiz nafakanın kaldırılmasıyla ilgili yapılan hazırlığa karşı çıktı.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 10:46..
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Meral Akşener, kadınların nafakasını savundu

TBMM'de toplanan İyi Parti'de, Genel Başkan Meral Akşener konuşma yaptı.

Akşener, konuşmasında ikinci yargı paketinde geçmesi planlanan; süresiz nafakanın kaldırılması konusuna da tepki gösterdi.

"BOŞANMANIN ASIL MAĞDURU KADINLARDIR"

Meral Akşener, şunları söyledi: "Ruhu yaşlanmış umutsuz kadınlar ülkesi Türkiye. Biz kadınlar için olumlu adımlar beklerken; iktidar onların hayatlarını daha da zorlaştıracak adımlara hazırlanıyor. Nafaka düzenlemesi de bunlardan biri. Türkiye'de boşanmanın asıl mağduru kadınlardır. Ekonomik kriz ortamında milletimizin en zorda olan kesimlerinden biridir boşanmış kadınlar. Hem ekmeğinin peşinden koşmak hem de çocuklarına iyi bir gelecek kurmak için didinenlerdir onlar. Elbette bazı istisnalar vardır. Onlar hariç boşanmanın yükü kadınların üzerindedir. İktidarı şimdiden uyarıyorum; kadınların hak ve hukukuna dikkat edin. Onları daha da ağır yaşam şartlarına mahkum etmeyin."

Meral Akşener, kadınların nafakasını savundu


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