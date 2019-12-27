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Meral Akşener, Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi verdi

Türkiye yerli otomobilinin heyecanı yaşarken Meral Akşener Kanal İstanbul projesine itiraz dilekçesi verirken görüntülendi.

İHA | 27.12.2019 - 17:52..
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Meral Akşener, Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi verdi

Türkiye, 60 yıllık hayalini gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobilinin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle yapıldı.

Yerli otomobilin herkesi heyecanlandırdan fotoğrafları paylaşılırken Meral Akşener'in gündemi oldukça farklıydı.

KANAL İSTANBUL'A HAYIR DİLEKÇESİ

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin mega projelerinden biri olan Kanal İstanbul'un yapımına engel olmak için Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gitti.

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Akşener, "Daha ilginci askerler güvenlik açısından itiraz ediyor. Bu konunun uzmanı herkes itiraz ediyor. Fakat iktidar tartışmaya kapalı, bilgilenmeye kapalı. İnatlaşarak 'İlla da bu işi yapacağız.' diye yola çıktılar. 16 milyon İstanbullunun çakılacak her çivide hakkı var. Dolayısıyla madem bizimle konuşmuyorsunuz, madem bizi dinlemiyorsunuz, madem çaldığım düdük diyorsunuz, İstanbullular da her ilçede 2-3 bin kişilik sıralara girip bireysel haklarını kullanır. Ben de bu hakkımı kullanmak için buradayım." şeklinde konuştu.

Meral Akşener'e İyi Parti teşkilatı da eşlik ederek itiraz dilekçesi verdi.

Meral Akşener, Kanal İstanbul'a hayır dilekçesi verdi


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