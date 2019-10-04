Meral Akşener, Millet İttifakı iddiaları hakkında konuştu

Siyaset kulislerinin en çok konuştuğu konulardan biri de CHP-İyi Parti arasında kurulan Millet İttifakı'nın bozulduğu iddiaları.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sorulara cevap verdi.

CUMHURBAŞKANI'YLA TOKALAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çekilen fotoğraftaki samimiyetleri sorulan ve AK Parti ile ittifak kuracak iddiaları yöneltilen Akşener; "Ben geçen sene de katılmıştım, orada da böyle gülüyordum böyle olmamıştı. 31 Mart sonuçları yorumları değiştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna gittik. Birbirimizle hiç görüşmeden, konuşmadan dönseydik ne konuşulacaktı?" dedi.

MİLLET İTTİFAKI BOZULDU İDDİALARI

Meral Akşener, CHP ile ittifaklarının bozulup-bozulmadığı hakkında da; "24 Haziran'da bizimkisi seçim işbirliğiydi. AK Parti çoğunluk kaybetti. Sayın Erdoğan da birinci turda zor zahmet seçildi. Bizimkisi milletin taleplerine yönelik rasyonel işbirliği. Cumhur İttifakı ise kimyasal bir reaksiyonla birbirine bağlı. Geçmişte söylediklerinin ortan kalktığı, mezara kadar diye gerçeklikten uzak kanka olduk, tek bir partiymiş gibi koalisyon ittifakı.

31 Mart'a giderken biz belediye seçimlerinde CHP ile ittifak kurduğumuz takdirde Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Bursa, Adana ve Antalya'nın Millet İttifakı adaylarına geçebileceğini gördük. Sonuç itibariyle ortaya şablon çıktı, prensiplerimizi paylaştık. Bir ay boyunca çalıştık ve kamuoyuna açtık. Millet İttifakı bizim talebimizle kuruldu. Bir büyük başarıyı sağladık." ifadelerini kullandı.