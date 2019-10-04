taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7011
Euro
6.2577
Altın
1508
Borsa
102784.33
Gram Altın
276.684
Bitcoin
46675.15

Meral Akşener, Millet İttifakı iddiaları hakkında konuştu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 'Millet İttifakı bozuldu mu' sorusuna 'Bizimkisi rasyonel bir iş birliğidir cevabı' verdi.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Meral Akşener, Millet İttifakı iddiaları hakkında konuştu

Siyaset kulislerinin en çok konuştuğu konulardan biri de CHP-İyi Parti arasında kurulan Millet İttifakı'nın bozulduğu iddiaları.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sorulara cevap verdi.

CUMHURBAŞKANI'YLA TOKALAŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda çekilen fotoğraftaki samimiyetleri sorulan ve AK Parti ile ittifak kuracak iddiaları yöneltilen Akşener; "Ben geçen sene de katılmıştım, orada da böyle gülüyordum böyle olmamıştı. 31 Mart sonuçları yorumları değiştirdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna gittik. Birbirimizle hiç görüşmeden, konuşmadan dönseydik ne konuşulacaktı?" dedi.

MİLLET İTTİFAKI BOZULDU İDDİALARI

Meral Akşener, CHP ile ittifaklarının bozulup-bozulmadığı hakkında da; "24 Haziran'da bizimkisi seçim işbirliğiydi. AK Parti çoğunluk kaybetti. Sayın Erdoğan da birinci turda zor zahmet seçildi. Bizimkisi milletin taleplerine yönelik rasyonel işbirliği. Cumhur İttifakı ise kimyasal bir reaksiyonla birbirine bağlı. Geçmişte söylediklerinin ortan kalktığı, mezara kadar diye gerçeklikten uzak kanka olduk, tek bir partiymiş gibi koalisyon ittifakı.

31 Mart'a giderken biz belediye seçimlerinde CHP ile ittifak kurduğumuz takdirde Ankara, İstanbul, Balıkesir, Denizli, Bursa, Adana ve Antalya'nın Millet İttifakı adaylarına geçebileceğini gördük. Sonuç itibariyle ortaya şablon çıktı, prensiplerimizi paylaştık. Bir ay boyunca çalıştık ve kamuoyuna açtık. Millet İttifakı bizim talebimizle kuruldu. Bir büyük başarıyı sağladık." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

Brexit bilançosu: İngiltere ekonomisi düşüşte

40
Irak'a mandalina ihracatı da durdu

Irak'a mandalina ihracatı da durdu

66
Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

Amerika basınından Fırat'ın doğusu yankıları

117
CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

CHP'ye Kılıçdaroğlu'ndan eleştiri

228
S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

S.Arabistan'da kadınlara askerlik görevi

48
Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

Las Vegas saldırısı kurbanlarına tazminat kararı

11
Trabzonspor 1 puana razı oldu

Trabzonspor 1 puana razı oldu

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir