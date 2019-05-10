FOX TV'de yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'in konuğu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Akşener, YSK'nın 31 Mart yerel seçimlerinin iptal edilmesini değerlendirdi.

Meral Akşener: Seçim iptali oyun bozanlıktır ViDEO

"HİZMET YARIŞI YERİNE SEÇİM İPTALİNİ SEÇTİLER"

İyi Parti Lideri, "Muhalefet erken seçimi ağzına almadı. Bu bir yerel seçimdir ve bu yerel seçimde bir kulak çekin ki sizi yönetenler, seçmen veli nimetimdir desin. Bunu da seçmen yaptı. Biz nerede yanlış yaptık, niçin seçmenimiz İstanbul'da bize oy vermedi de Sayın İmamoğlu'na oy verdi deyip bir özeleştiri yapıp ona göre bir hizmet yarışına girmek yerine seçim iptali, oyun bozanlıktır. Bunu milletin affedeceğine inanmıyorum. Seçimden ziyade itibarı zedelenecek." dedi.