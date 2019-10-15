Meral Akşener, Suriye politikasını eleştirdi

TBMM'de her salı olduğu gibi bugün de partilerin grup toplantısı günü. İlk olarak İyi Parti Grup Toplantısı düzenledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasının başında asker selamı verdi. Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere selamlarını iletti, destek mesajları verdi.

TEK CÜMLEDE SURİYE POLİTİKASI

Akşener ardından AK Parti hükümetinin Suriye politikasını hedef aldı ve şunları söyledi: "Gelinen noktada Türkiye'nin Suriye politikasını bir cümlede anlatmak mümkün: Suriye'nin toprak bütünlüğü için, Suriye devletine karşı Suriye'yi parçalayanlarla birlikte mücadele ediyoruz. Bu cümle ne kadar tutarlıysa son 10 yılda yürütülen Suriye politikası da o kadar tutarlıdır.

ESAD'LA GÖRÜŞÜP SURİYE'Yİ NORMALLEŞTİRELİM

Ya Esad'la temasa geçip Suriye'yi normalleştireceğiz ya da Suriye'nin parçalanmasına seyirci kalacağız. Ya Suriyeli sığınmacıları evlerine güven içinde döndüreceğiz ya da her yıl daha fazla Suriyeli sığınmacıya bakmak zorunda kalacağız. "