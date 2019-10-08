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Meral Akşener: Tek partimiz var al bayrak partisi

Akşener, iç politikada rekabetin devam edeceğini söylerken, Suriye konusunda Trump'ın tehditlerine karşı tek bir partimiz var diyerek birlik mesajı verdi.

Haber Merkezi | 08.10.2019 - 10:21..
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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni yasama yılının ilk grup toplantısında, gündemde olan Suriye konusuna ilişkin; "İç politikada siyasi rekabete devam edeceğiz, birbirimizi eleştireceğiz ama dış tehditlere karşı bir tek partimiz vardır, o da al bayrak partisidir." açıklamasında bulundu.

"TRUMP'IN AÇIKLAMASI KÜSTAHLIKTIR"

Akşener’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Dün ülkemizin muhatap kılındığı küstahlık, yaşadığımız tüm tartışmalarımızın geride bırakılmasını gerekli kıldı. ABD Başkanı Trump’ın dün yaptığı açıklama, devlet aklıyla bağdaşmayan bir küstahlıktır.

Meral Akşener: Tek partimiz var al bayrak partisi ViDEO

"DIŞ TEHDİTLERE KARŞI BİR TEK PARTİMİZ VAR"

İç politikada siyasi rekabete devam edeceğiz, birbirimizi eleştireceğiz, ama dış tehditlere karşı bir tek partimiz vardır. O da al bayrak partisidir. Hiç kimse merak etmesin. Türkiye’nin devlet geleneği, dünya ülkeleriyle ilişkilerini başarıyla yönetecek güçtedir. Türkiye’nin dostları, Trump yönetimine tehditlerinin sonuçlarını anlatacaktır.

TRUMP'A MEYDAN OKUDU

Buradan büyük devlet adamı İsmet İnönü’nün sözleriyle Trump’a sesleniyorum: Yarın yeni bir dünya kurulur, Türkiye de o dünyada yerini alır."

Meral Akşener: Tek partimiz var al bayrak partisi

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