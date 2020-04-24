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Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu

İyi Parti Lideri Akşener, kendisine "FETÖ’cü müsünüz?" diye sorulan soruya gülerek "hayır" cevabı verdi.

Haber Merkezi |
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Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberGlobal'de "Jülide Ateş ile 40" programına konuk oldu.

Burada Jülide Ateş’in soruları yanıtlayan Akşener, kendisiyle ilgili merak edilenlere açıklık getirdi.

FETÖ'CÜ MÜSÜNÜZ SORUSU

Jülide Ateş'in İyi Parti Lideri'ne sorduğu sorulardan biri de "FETÖ’cü müsünüz?" oldu...

Meral Akşener, Ateş'in bu sorusuna gülerek "Hayır. Ben demiştim ki bu konuda iddia sahipleri gereğini yapmalıdır. İddia ve isnatta bulunup gereğini yapamıyorsun. Bütün devlet ellerinde, yargı ellerinde, polis ellerinde her şey ellerinde. Dolayısıyla bu esnada bunu yapanlar benim için iftiradır.

İDDİA İSPATLANSIN

Bu iftirayı atanlar gereğini yapsınlar. Yani aşağı yukarı 2016'dan beri sanıyorum bunu yapan insanlar var. Tek bir adım atmadılar ve geziyorlar. Onun için iddia sahibi iddiasını ispatlamakla mükelleftir."

Meral Akşener'e FETÖ'cü olup olmadığı soruldu

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