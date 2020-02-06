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Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği

Meral Akşener'i taşıyan uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 2 kez pas geçip Ankara'ya döndüğü, ardından da kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 06.02.2020 - 15:07..
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Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İyi Parti GEnel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ve bazı partililerin bulunduğu uçak, Ankara'dan İstanbul'a gelirken türbülansa girdi.

Havada paniğe neden olan o anları, İyi Partili Ümit Dikbayır canlı yayında anlattı.

"AŞIRI TÜRBÜLANS OLDU, PANİK YAŞANDI"

Habertürk yayınına bağlanan Dikbayır, "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan 17.25'te İstanbul'a gelmek için havalandık. İnişe 10-15 dakika kala çok aşırı türbülans oldu. Uçağın içinde panik yaşandı.

Meral Akşener'i taşıyan uçakta türbülans paniği ViDEO

"2 KERE İNİŞİ DENEDİ, ANKARA'YA DÖNDÜ"

Pilot 2 kere inişi denedi, ardından Ankara'ya dönüş kararı aldı. O sırada diğer uçak iniş kararı almış ve malum olay olmuş. Pilotumuza çok teşekkür etmek istiyorum. Pilot yaptığı anonsla, türbülansa gireceğimizi söyledi. Panik havasını minimize etti. 10-15 dakika türbülans yaşadık. Bir kez inişi denedi pas geçti, ikinci kez denedi.

"İNDİKTEN SONRA KAZAYI ÖĞRENDİK"

Sonra anons yaparak Ankara'ya dönüldüğünü açıkladı. Biz de Pegasus uçağının kazasını indikten sonra öğrendik." dedi.

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