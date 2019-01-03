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Meral Akşener'in CHP ile ilçe pazarlığı

İllerde istediğini alan Meral Akşener'in kurmayları, CHP ile ilçeler konusunda anlaşmak için masaya oturdu.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 08:57..
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31 Mart yerel seçimlerinde büyükşehirlerde etkili olmak isteyen CHP ve İyi Parti, illerin paylaşımını hemen hemen tamamladı.

Birçok ilde CHP'den az oy almasına rağmen desteklenen İyi Parti, pazarlığın kazananı konumuda.

BODRUM PAZARLIĞI YAŞANDI

İllerin ardından sırada ilçeler var. İyi Parti ilçelerde de iddialı olmak için CHP'den bazı özel isteklerde bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti ile CHP arasında Bodrum pazarlığı yaşanmıştı.

CHP BEŞİKTAŞ'I BIRAKMAK İSTEMİYOR

Son olarak İyi Parti, İstanbul'da, AK Parti tarafından Cumhur İttifakı kapsamında MHP'ye bırakılan ilçeleri almak istiyor. AK Parti, İstanbul'da Silivri, Beşiktaş ve Maltepe'yi MHP'ye bırakmıştı. İyi Parti de CHP'ye bu üç ilçede MHP ile yarışmak istediklerini bildirdi. Beşiktaş'ı bırakmak istemeyen CHP'den, en az 2 ilçe isteniyor.

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