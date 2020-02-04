Meral Akşener'in grup toplantısı konuşması

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM Grup Toplantısı'nda, Suriye ordusunun Rusya ile el ele vererek İdlib'deki gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

"TÜRK MİLLETİNİN VE TÜRK DEVLETİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİN"

Meral Akşener, Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına ilişkin, "Gök kubbeyi Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü gösterin." dedi.

"MEHMEDİMİZE MORAL VERECEĞİZ"

Saldırıyı "Orta Doğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri" olarak değerlendiren Akşener, "Türk yurdu, dahili ve harici bedhahların tüm gayretlerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek. Şehitlerimiz var. Ordumuz teyakkuzda. Cenazelerimizi kaldıracağız. Mehmedimize moral vereceğiz." ifadelerini kullandı.