Meral Akşener'in Meclis gündeminde EYT'liler vardı

Sabah saatlerinde partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hükümeti ekonomik harcamalar ve EYT hakkında konuştu.

Akşener, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı Cibuti'deki 42. Afrika Parlamenter Birliğinin Konferansı'nı anımsattı.

"EYT'LİYE GELDİ Mİ PARA YOK"

Şentop ve beraberindeki heyetin "seyahat masraflarını" eleştiren Akşener, "Devlet işidir, gidecekler tabii. Bu arada, Diyanet İşleri Başkanı ve ekibi de gidiyor. Neden? II. Abdülhamid Han'ın adının verildiği bir cami yaptırmışız. Onun açılışını yapacaklar. Ne güzel, Allah razı olsun ama nasıl gidiyorlar biliyor musunuz? Özel bir uçak kiralıyorlar. 22 bin dolar yakıt masrafı, 108 bin dolar da kiralama ücreti var, toplamda 744 bin liralık bir seyahat. Vicdansızlar, EYT'liye geldi mi, metelik yok ama vatandaşımın yokluktan intihar ettiği memlekette, şatafatlı özel uçaklarla Afrika seyahati yapıyorsunuz." diye konuştu.

"DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NIN AKLINA İTİRAZ ETMEK GELMİYOR MU"

Bir asgari ücretlinin ayda 326 lira vergi ödediğini, Şentop ve beraberindeki heyetin yaptığı seyahatin 2 bin 280 işçinin aylık vergisine denk geldiğini öne süren Akşener şöyle konuştu: "Yazıktır, günahtır. 10 kişi bir yere gideceksiniz, 2 bin 280 işçinin vergisini harcıyorsunuz. Millete gelince de 'Para yok.' Hadi iktidar siyasetçilerinin kafası rahat. Peki Diyanet İşleri Başkanına ne demeli? 'İsraf günahtır' diye itiraz etmek aklına gelmiyor mu? Peygamber Efendimizin, 'Nehirde abdest alırken bile suyu ziyan etmeyin.' buyurduğunu bilmiyor mu? Devletin memurunu bile özel işinde kullanmayan Hz. Ömer'i de mi duymadı? Bir gün bu ülkede, 'Diyanet İşleri Başkanına, bunlar hatırlatılacak.' deseler inanmazdık değil mi? Maalesef, iktidarın zihniyeti neyse, bürokratının zihniyeti de o. Ne günlere kaldık, ne diyeyim, Allah ıslah etsin. Bu heyetin gezisinden öğrendik ki Cibuti'ye, bir de baraj hibe ediyormuşuz. Öyle gıda yardımından falan bahsetmiyorum, bildiğiniz baraj. El insaf kardeşim."





"ÖNCE İSTANBUL'UN İŞİNİ HALLET SONRA CİBUTİ'YLE HAVA ATARSIN"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul’un durumu hiç iyi değil. Bu gidişle birkaç aya suyu kalmaz" yönünde açıklamaları olduğunu belirten Akşener, Erdoğan'ın daha önce de "İstanbul’un su sorununu çözdük. Sakarya’dan su getiriyoruz. 2040 yılına kadar İstanbul'un su sorunu yok." şeklinde açıklamalar yaptığını savundu. Akşener, "Melen Çayı üzerine bir baraj yapmaya kalktılar. 2 milyar liraya yakın para harcadılar. Zemin çalışmaları iyi yapılmadığı için, baraj bir türlü devreye girmiyor. 16 milyonluk kente, nefes aldıracak barajı yapamayan iktidar, Afrika'nın Cibuti’sine baraj yapmakla övünüyor. Muhterem sen önce İstanbullunun, milletin işini hallet, sonra gider Cibuti'de hava atarsın." diye konuştu.