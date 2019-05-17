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Meral Akşener'in MHP tespiti

Meral Akşener, Devlet Bahçeli’nin Öcalan açıklaması sonrası MHP’nin 4 puanlık oyunun Ekrem İmamoğlu’na gideceğini söyledi.

AA | 17.05.2019 - 09:33..
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinde sakınca olmadığını belirtti.

AKŞENER'DEN 'SAYIN ÖCALAN' TEPKİSİ

Bu açıklamalara tepki gösteren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bahçeli yıllarca bebek katili dediği terörist başına Öcalan dedi bir sonraki adım galiba 'Sayın Öcalan' olacak." ifadelerini kullandı.

"İPE SAPA GELMEZ SÖZLER..."

Akşener'in bu sert söylemlerine MHP kanadından yanıt geldi.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye Kürt siyasi hareketinin temsilcisi diyeceksin, Apo’nun heykelini dikmeye, devlete meydan okumaya kalkan Demirtaş’a özgürlük diye gezeceksin, deve kuşu gibi başını kuma gömüp bu HDP ile seçim ittifakı yapacaksın sonra kalkıp ömrünü Türk milletinin birliğine, dirliğine adamış Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Sayın Genel Başkanı’na ipe sapa gelmez sözlerle saldıracaksın." dedi.

"MHP'DEN İMAMOĞLU'NA YÜZDE 4'LÜK OY"

Meral Akşener bu kez de, Devlet Bahçeli'nin, İmralı'da tutuklu bulunan PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla yaptığı görüşme hakkındaki sözlerinin MHP'ye yüzde 4 oy kaybettireceğini söyledi.

Akşener, “7 Haziran seçimlerinde Tayyip Bey meydan meydan Sayın Bahçeli'nin HDP için oy istediğini anlattı. Hep beraber avaz avaz ‘öyle şey olur mu' diye bağırdık. Şimdi, Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesinin sakıncasının bulunmadığı beyanatı veriyor. Bütün bunlara bakıldığında MHP'nin 4 puanının üzerine ne konacak, o 4 puan nasıl tutum alacak? Ben o kitlenin tekrar Ekrem Bey'e gideceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

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