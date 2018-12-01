Meral Akşener'in ortak aday teklifine CHP soğuk bakıyor

Cumhuriyet Halk Partisi ile görüştüklerini belirten Akşener, "Henüz basına yansıyan 'şu şehir, bu şehir' diye haberler gerçeği yansıtmıyor. Şehirler üzerinden konuşmadık. Ben sadece Ankara ile ilgili bir tanımı hem Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına, hem kamuoyuna hem de size yapıyorum. Ankara'daki seçmenin ağırlığı sağ dediğimiz seçmen kitlesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir oyu var fakat onun üzerine eklenmiyor. Ankara'ya hem Cumhuriyet Halk Partili seçmenin razı olabileceği, hem de sağ seçmen kitlesinin razı olabileceği bir kişi, iki partinin ortak adayı da olabilir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: "ANKARA VE İSTANBUL DAHİL KAZANACAĞIZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Belediye Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada "Yerel seçimlere önemli hedefler koyduk. Önümüzdeki süreçte Balıkesir, Uşak, Denizli, Antalya, Mersin, Adana, Ankara ve İstanbul dahil alacağız" derken, kendi çıkaracakları adaylar üzerinden yorumda bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu Akşener ile görüştü VİDEO