Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

İyi Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sözler sarfederken; hükümeti de eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye tehdit olarak kullandığı yaptırım açıklamalarını gündemine alan Akşener, yaptığı benzetmeyle tepki topladı.

"AYIYLA YATAĞA GİRMEK..."

Meral Akşener şunları söyledi: "Büyük devletlerle ilişki içinde olmak; ayıyla yatağa girmeye benzer. Yatağa girdiğiniz ayılardan biri; bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. Daha önce yaptığını yine yapacağını söylüyor. "





Meral Akşener'in tepki çeken sözler VİDEO