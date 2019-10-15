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Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı yaptırım sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirirken üslubu dikkat çekti.

Haber Merkezi | 15.10.2019 - 13:35..
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Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri

İyi Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Barış Pınarı Harekatı'na destek veren sözler sarfederken; hükümeti de eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye tehdit olarak kullandığı yaptırım açıklamalarını gündemine alan Akşener, yaptığı benzetmeyle tepki topladı.

"AYIYLA YATAĞA GİRMEK..."

Meral Akşener şunları söyledi: "Büyük devletlerle ilişki içinde olmak; ayıyla yatağa girmeye benzer. Yatağa girdiğiniz ayılardan biri; bizi ekonomik yaptırımlarla tehdit ediyor Sayın Erdoğan. Daha önce yaptığını yine yapacağını söylüyor. "

Meral Akşener'in tepki çeken Erdoğan sözleri


Meral Akşener'in tepki çeken sözler VİDEO

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