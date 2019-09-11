taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7887
Euro
6.3939
Altın
1491.72
Borsa
101620.67
Gram Altın
278.064
Bitcoin
57946.92

Meral Danış Beştaş, annelerle dalga geçti

Çocukları PKK tarafından kaçırılan anneler, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı üzerinde eyleme devam ediyor. HDP'liler ise her fırsatta annelerle alay ediyor.

Haber Merkezi | 11.09.2019 - 09:32..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Bir annenin isyanı ve PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlayan eylemi, dalga dalga büyüdü.

Son sayıya göre HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 19 anne/aile, çocuklarını almak için eyleme devam ediyor.

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ ALAY ETTİ

Annelerin taleplerine karşılık vermek yerine her fırsatta binanın içine kaçan HDP'liler, sosyal medyadan da tepki çeken paylaşımlar yapıyor.

Bunun son örneği, HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş oldu.

Twitter'da bir kullanıcı annelerle dalga geçerek bir video yayınladı, "Ben de battım, HDP önünde açlık grevi yapacağım." dedi. Beştaş ise bu videoyu paylaşarak üzerine, "İl binamız herkese açıktır. Bekleriz:))" yazdı.

Meral Danış Beştaş, annelerle dalga geçti

Diyarbakır'daki eyleme katılım sayısı artıyor haberi
Meral Danış Beştaş, annelerle dalga geçti

Diyarbakır anneleri, HDP'li vekile tepki gösterdi haberi
Meral Danış Beştaş, annelerle dalga geçti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

Netanyahu mitingini roket alarmı nedeniyle yarıda kesti

126
Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

Euro 2020 Elemelerinde H grubunda averajla lideriz

126
İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

İngilizlerin Ege haritası, Yunanları endişelendirdi

54
Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

Şenol Güneş'ten Moldova maçı sonrası açıklamalar

119
Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

Esenyurt'ta Suriyeli sayısı azaldı

136
9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

9 ayrı bölge için hassas koruma kararı

93
Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

Arap Birliği'nden Netanyahu'ya kınama

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir