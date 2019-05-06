Mercedes-AMG GT 4-Kapılı Coupe tasarımla buluştu

Mercedes-AMG GT 4-Kapılı Coupé, yeni tasarımıyla herkesi büyüledi. Mercedes, bu yeni tasarımıyla aracta “Duygusal Saflık” tasarım felsefesini takip ediyor.

ARACIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRAN AIRPANEL

AMG GT R modelinde olduğu gibi ön panjurun arkasına radyatörün önünde konumlandırılan AIRPANEL sistemi, aracın aerodinamik verimliliğini arttırıyor. İnce MULTIBEAM LED farlar, AMG’ye özgü ön ızgara, köpek balığı burnu ve Jet-Wing (6 silindirli modelde A-Wing) gibi detaylar ailenin en genç üyesine karakteristik AMG GT görünümü kazandırıyor.

Çerçevesiz yan camlar ve arkada konumlandırılan eğimli ön cam, Coupé’ye ait diğer özellikler olarak öne çıkıyor. Ayrıca dört kapı olmasına rağmen AMG GT modeline has siluet korunmaya devam ediyor.

Güçlü omuz çizgisi kadar şişkin ve dışa doğru çıkıntılı arka çamurluklar güç ve performansa vurgu yaparken, arka tasarım ise AMG GT ailesinden izler taşıyor. Oldukça ince LED stop lambaları karakteristik bir görünüm sunarken, kademeli olarak açılan spoyler aktif aerodinamik yapıya vurgu yapıyor.

İLGİ ÇEKİCİ JANTLAR

Dört kapılı AMG GT Coupé’nin dinamik ve şık görünümünü, boyutları 19 inç ile 21 inç arasında değişen jant alternatifleri tamamlıyor. AMG GT 53 versiyonu standart olarak önde 9,5 J x 19 jant ve 255/45 R 19 lastikler, arkada 11,0 J x 19 jant ve 285/40 R 19 lastiklerle yollara çıkıyor. AMG GT 63 S 4MATIC+ ise önde 9,5 J x 20 jant ve 265/40 R 20 lastikler, arkada 11,0 J x 20 jant ve 295/35 R 20 lastiklerle donatılıyor.

Farklı AMG modellerinde kullanılan 4,0 litre hacimli V8 biturbo motor, yeni Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ modelinde 639 BG ve 2.500 ile 4.500 d/d arasında 900 Nm tork üretiyor.

3.2 SANİYEDE 100 KİLOMETREYE ULAŞIYOR

Yüksek verimlilik seviyesine sahip ileri teknoloji ürünü motoru sayesinde yeni AMG GT 4-Kapılı Coupé’nin en üst güç versiyonu, 315 km/s maksimum hıza sahip ve 0’dan 100 km/s hıza sadece 3.2 saniyede ulaşıyor.