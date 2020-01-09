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Mercedes'in etkileyici otomobili Vision AVTR yollara çıktı

Mercedes-Benz'in, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobili Vision AVTR yollarda görüntülendi.

Haber Merkezi | 09.01.2020 - 11:37..
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Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, birçok farklı ve ilgnç teknolojiye ev sahipliği yapıyor.

Fuarda sahne alan  Mercedes-Benz, James Cameron'ın meşhur Avatar filminden esinlenerek geliştirdiği yeni otomobili Vision AVTR'yi geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı.

Bilim kurgu filmlerinden fırlayan etkileyici otomobilin sürüş görüntüleri paylaşıldı.

Mercedes Vision AVTR yollarda VİDEO

700 KİLOMETRELİK MENZİL

Gelecekteki otomobiller hakkında heyecanlanmamıza neden olan bir tasarıma sahip Vision AVTR, dünyanın nadir bulunan materyallerinden üretilmiş 470 beygir gücünde bir batarya kullanıyor. Otomobil, tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

DİREKSİYONSUZ TASARIM

Otomobilin yanlara doğru ve çapraz olarak da hareket edebilmesini sağlayan özel tekerlekleri ve tamamen direksiyonsuz tasarımı oldukça dikkat çekerken, aynı zamanda iç kısmı tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve vegan deriden oluşuyor.

Mercedes'in ürettiği elektrikli otomobil olan Vision AVTR, şu anda yalnızca konsept olarak sergilendi. Gelecekte böyle bir otomobille karşılaşırmıyız bilinmez ama otomobilin şu anda sahip olduğu tasarım, birçok kullanıcıyı şimdiden oldukça heyecanlandırmışa benziyor.

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

mercedes

mercedes

mercedes

mercedes

mercedes

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Mercedes'in etkileyici otomobili Vision AVTR yollara çıktı

Mercedes'in etkileyici otomobili Vision AVTR yollara çıktı

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