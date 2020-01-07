Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, birçok farklı ve ilgnç teknolojiye ev sahipliği yapıyor.

Fuarda sahne alan Mercedes-Benz, James Cameron'ın meşhur Avatar filminden esinlenerek geliştirdiği yeni otomobili Vision AVTR'yi tanıttı.





700 KİLOMETRELİK MENZİL

Gelecekteki otomobiller hakkında heyecanlanmamıza neden olan bir tasarıma sahip Vision AVTR, dünyanın nadir bulunan materyallerinden üretilmiş 470 beygir gücünde bir batarya kullanıyor. Otomobil, tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

DİREKSİYONU YOK

Otomobilin yanlara doğru ve çapraz olarak da hareket edebilmesini sağlayan özel tekerlekleri ve tamamen direksiyonsuz tasarımı oldukça dikkat çekerken, aynı zamanda iç kısmı tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve vegan deriden oluşuyor.

Mercedes'in ürettiği elektrikli otomobil olan Vision AVTR, şu anda yalnızca konsept olarak sergilendi. Gelecekte böyle bir otomobille karşılaşırmıyız bilinmez ama otomobilin şu anda sahip olduğu tasarım, birçok kullanıcıyı şimdiden oldukça heyecanlandırmışa benziyor.

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