taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9767
Euro
6.6722
Altın
1568.03
Borsa
112971.72
Gram Altın
301.156
Bitcoin
47177.88

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes-Benz, Avatar filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı.

Haber Merkezi | 07.01.2020 - 17:00..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Las Vegas'ta devam eden Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2020, birçok farklı ve ilgnç teknolojiye ev sahipliği yapıyor.

Fuarda sahne alan  Mercedes-BenzJames Cameron'ın meşhur Avatar filminden esinlenerek geliştirdiği yeni otomobili Vision AVTR'yi tanıttı.

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

700 KİLOMETRELİK MENZİL

Gelecekteki otomobiller hakkında heyecanlanmamıza neden olan bir tasarıma sahip Vision AVTR, dünyanın nadir bulunan materyallerinden üretilmiş 470 beygir gücünde bir batarya kullanıyor. Otomobil, tek bir şarjla 700 kilometreye kadar menzil vadediyor.

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

DİREKSİYONU YOK

Otomobilin yanlara doğru ve çapraz olarak da hareket edebilmesini sağlayan özel tekerlekleri ve tamamen direksiyonsuz tasarımı oldukça dikkat çekerken, aynı zamanda iç kısmı tamamen geri dönüştürülmüş plastik ve vegan deriden oluşuyor.

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes'in ürettiği elektrikli otomobil olan Vision AVTR, şu anda yalnızca konsept olarak sergilendi. Gelecekte böyle bir otomobille karşılaşırmıyız bilinmez ama otomobilin şu anda sahip olduğu tasarım, birçok kullanıcıyı şimdiden oldukça heyecanlandırmışa benziyor.

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

Mercedes-Benz “Avatar” filminden esinlenen yeni konsept otomobilini tanıttı

mercedes

mercedes

mercedes

mercedes

mercedes

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

Mercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTRMercedes'in Avatar'dan ilham aldığı otomobili: Vision AVTR

İlginizi Çekebilir
Postacı robot Digit satışa çıkmaya hazırlanıyor
ABD merkezli Agility Robotics'in ürettiği ve 'postacı' olarak bilinen insansı robot Digit, kullanıcılarla buluştu.
SpaceX, 60 internet uydusunu daha yörüngeye gönderdi
SpaceX, küresel bir uydu internet ağı oluşturmak için başlattığı Starlink projesine 60 uydu daha kattı.
Redmi Note 8'in 8GB RAM'li yeni bir sürümü ortaya çıktı
Xiaomi'nin oldukça iyi satış rakamları elde ettiği Redmi Note 8 modelinin, 8GB RAM'e sahip yeni bir sürümü daha olacak.
Xiaomi Mi Mix Alpha'nın piyasaya çıkış tarihi ertelendi
Xiaomi'nin her yeri ekran olan akıllı telefonu Mi Mix Alpha'nın, ne zaman satışa çıkacağı belirsizliğini koruyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Polisten vatandaşa darp iddiası

Polisten vatandaşa darp iddiası

1097
Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

Ruhani’den Trump'a: İran halkını tehdit etme

137
Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı pistten çıktı

132
Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham

527
Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

Uçağın pistten çıktığı Sabiha Gökçen’de yolcu yoğunluğu

116
İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

İran'ın en büyük 2 cenaze töreni de skandalla sonuçlandı

218
Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

Karamollaoğlu'na göre elektrikli otomobil mantıksız

773
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir