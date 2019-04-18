Mercedes'in yeni aracının lansmanı yapıldı

Mercedes-Benz, 25 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek olan Çin’in en büyük otomobil fuarı Auto Shanghai 2019’da Concept GLB’nin dünya lansmanını gerçekleştirdi. Kompakt sınıfın yeni üyesi Concept GLB daha çok yaşam alanına ve güce odaklanıyor.

Uzunluğu 4.634 mm, genişliği 1.890 mm ve yüksekliği 1.900 mm olan konsept otomobil, uzun dingil mesafesinin de katkısıyla 7 kişilik geniş bir yaşam alanı sunuyor. Bir dizi ayrıntı Concept GLB’nin asfalt dışı yollara da çıkmaya hazır olduğunu gösteriyor.

SUV GENLERİNİ TAŞIYAN DIŞ TASARIM

Mercedes-Benz Concept GLB, güçlü gövde orantıları ve tasarım detaylarıyla kompakt SUV dünyasının sınırlarını zorluyor. Çizgi ve kıvrımların azaltıldığı, düzgün yüzeyler, güçlü olduğu kadar modern bir görünümü de beraberinde getiriyor. MULTIBEAM LED farlara sahip dik ön tasarım mimarisi kadar kısa ön ve arka aks uzantıları da off-road genlerine işaret ediyor. Uzun dingil mesafesi ve fonksiyonelliği destekleyen cam yüzeyler 7 kişiye kadar ferah bir iç mekân sunuyor.

OFF-ROAD İZLENİMİNİ DESTEKLİYOR

Yandan bakıldığında ilk olarak kaslı çizgileri göze çarpan Concept GLB’nin, büyük kesitli kapıları sadece inme-binme konforunu arttırmakla kalmıyor, aynı zamanda kapı eşiklerinin daha temiz kalmasını da sağlıyor. Otomobilin etrafını çevreleyen kaplamalar ise bir yandan koruma sağlarken, diğer yandan off-road karakterini ön plana çıkarıyor. Ön ve arka taraftaki paslanmaz çelik görünümündeki alt eklenti de bu off-road izlenimini destekliyor.

KALİTELİ İÇ MEKAN

İç mekânında tasarım olarak yeni nesil kompakt Mercedes-Benz modellerine uygun bir mimari sunan Concept GLB, özgün bir deri döşeme ve özel olarak tasarlanmış kaplamalarla öne çıkıyor.

Mercedes-Benz kompakt sınıf otomobillerinde bir ilk olan üçüncü koltuk sırasındaki iki adet bağımsız arka koltuk daha geniş bir bagaja gereksinim olduğunda katlanarak zeminde kayboluyor.