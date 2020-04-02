Merdivenaltı maske üretimine zabıta baskını

Koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, halk sağlığını hiçe sayan fırsatçılar da boş durmuyor.

Polis ve zabıta ekipleri de bu fırsatçılara göz açtırmamak için gece gündüz çalışmaya devam ediyor.

Merdiven altı maske üreticisinden ilginç savunma VİDEO

İKİ FARKLI ADRESE BASKIN

Bu kapsamda, denetimlerini sürdüren Bursa Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri iki farklı adrese baskın düzenledi.

İlk baskının adresi Osmangazi İlçesi’nin Küçükbalıklı Mahallesi. Aldıkları ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi zabıta ekipleri gece geç saatte gerçekleştirdikleri baskında tonlarca dezenfektan malzemesi ele geçirdi.

Kaçak depoya baskın yapan ekipler, korona virüsü nedeniyle en çok talep edilen ürünlerin başında geldiği için hem yüksek fiyata satılan hem de bulunması zor olan el dezenfektanları piyasaya sürülmeden topladı.

Farklı litrelik paketlerde hazırlanan el dezenfektanlarının piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu öğrenildi.





"DENEME AŞAMASINDAYIM"

Baskın yapılan diğer merdiven altı imalathanenin adresi ise Hüdavendigar Mahallesi oldu. Vatandaşların virüsten korunmak için yoğun şekilde talep ettikleri maske ihtiyacını fırsata çevirmek isteyen bir şahsın, ayaklar altında ve son derece sağlıksız koşullar da ürettiği kaçak maskelere el koyuldu. Üretime devam ettiği binlerce adet maske ile yakalanan şahıs, "İznim yok. Deneme aşamasındayım" sözleri ile kendisini savundu.