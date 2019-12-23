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Merdivenlerden masayla beraber yuvarlanan mobilyacı öldü

Karabük'te müşterisinin mutfak masası siparişini teslim eden mobilyacı, dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanması sonucunda hayatını kaybetti.

İHA | 23.12.2019 - 23:57..
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Karabük'te, mobilyacı Ersin Aksoy (40), Mustafa Şahin adlı müşterisinden mutfak masası siparişi aldı.

KAFASINA ALDIĞI DARBELERLE AĞIR YARALANDI

Siparişi tamamlayan Aksoy, masayı teslim etmeye gittiği, Karabük Mahallesi Köybaşı Caddesi Bilge Sokak'taki evde, merdivenlerde fenalaştı. Dengesini kaybederek merdivenlerden yuvarlanan Aksoy, kafasına aldığı darbelerle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Merdivenlerden masayla beraber yuvarlanan mobilyacı öldü

3 ÇOCUK BABASI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Aksoy, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Ersin Aksoy’un yaklaşık 10 gün önce kalp çarpıntısından dolayı Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi.

Merdivenlerden masayla beraber yuvarlanan mobilyacı öldü

Merdivenlerden masayla beraber yuvarlanan mobilyacı öldü

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