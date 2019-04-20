Meriç Nehri'nde kano festivali

Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Doğa Sporları Kulübü tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde, Kano- Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi.

Yarışmaya, Bulgaristan'dan da gelen 12 takımdan 24 sporcu katıldı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprü mevkiinde Vali Ekrem Canalp'ın start vermesiyle başlayan yarış, yaklaşık 2.5 kilometrelik parkurda çekişmeli geçti. Yarışın birinciliğini, Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı. Tamer Saygılı ve Serdar Bağra çifti ikinci olduğu yarışmada, üçüncülüğü de Melih Şenavcı, Muhammet Saatçi oldu.

KANO DEVRİLDİ

Yarışmayı uzun süre önde götüren Kubilay Aslan ile Gökhan Zorlun ikilisi, bitişe 50 metre kala kanolarının devrilmesi sonucu suya düştü. AFAD ekipleri, suya düşen sporcuları botla kurtarıp kıyaya çıkardı,