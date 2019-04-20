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Meriç Nehri'nde kano festivali

Meriç Nehri'nde düzenlenen Kano-Kayak Maraton Yarışı Festivali'nde çekişmeli geçen yarışı, Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı.

DHA | 20.04.2019 - 19:43..
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Edirne Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Edirne Doğa Sporları Kulübü  tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Meriç Nehri'nde, Kano- Kayak Maraton Yarışı Festivali düzenlendi.

Meriç Nehri'nde kano festivali

Yarışmaya, Bulgaristan'dan da gelen 12 takımdan 24 sporcu katıldı. Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprü mevkiinde Vali Ekrem Canalp'ın start vermesiyle başlayan yarış, yaklaşık 2.5 kilometrelik parkurda çekişmeli geçti. Yarışın birinciliğini, Bulgaristan'dan gelen Hrısto Lunaov ve Angel Angelov ikilisi kazandı. Tamer Saygılı ve Serdar Bağra çifti ikinci olduğu yarışmada, üçüncülüğü de Melih Şenavcı, Muhammet Saatçi oldu.

Meriç Nehri'nde kano festivali

KANO DEVRİLDİ

Yarışmayı uzun süre önde götüren Kubilay Aslan ile Gökhan Zorlun ikilisi, bitişe 50 metre kala kanolarının devrilmesi sonucu suya düştü. AFAD ekipleri, suya düşen sporcuları botla kurtarıp kıyaya çıkardı,

Meriç Nehri'nde kano festivali



Meriç Nehri'nde kano festivali



Meriç Nehri'nde kano festivali



Meriç Nehri'nde kano festivali



Meriç Nehri'nde kano festivali



Meriç Nehri'nde kano festivali



Meriç Nehri'nde kano festivali

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