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Merih Demiral İtalya'ya gitti

İtalya'nın ve Avrupa'nın en prestijli takımlarından biri olan Juventus'a transfer olan 21 yaşındaki Merih Demiral, İtalya'ya gitmeden önce açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 20:19..
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merih demiral

Merih Demiral İtalya'ya gitti

Özellikle son dönemde gösterdiği performans ile Avrupa devlerinin radarına takılan Merih Demiral, Juventus'a transfer olmuştu. Transferini resmileştiren sözleşmeye imza atmadan hemen önce bugün İtalya'ya giden genç futbolcu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ÜLKEMİ GURURLA TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

Merih Demiral, İstanbul'dan ayrılırken, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 21 yaşındaki futbolcu, "Juventus'ta ülkemi gururla temsil etmek istiyorum. Biraz heyecanlıyım. Ancak orada bize inanları mahcup etmeyeceğim." dedi.

Juventus'ta yıldız isimlerle oynayacak olmasının hatırlatılmasının üzerine Merih Demiral, "Juventus'ta Cristiano Ronaldo var, çok değerli futbolcular var, onlardan öğreneceğim çok şey olacak. Her çocuğun hayali büyük takımda oynamaktır. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." açıklamasını yaptı.

"ÇOK BÜYÜK OYUNCULAR VAR"

Genç futbolcu ayrıca "Avrupa'da futbol oynamak benim çocukluk hayalim. Mental olarak hazırım. Kısa sürede bunu başardığım için çok mutluyum." diye konuştu. Merih Demiral "Juventus'ta çok büyük oyuncular var. Bir an önce antrenmanlara başlamak ve formayı giymek istiyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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