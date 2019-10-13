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Merih ve Cengiz'in asker selamı İtalya'yı rahatsız etti

Arnavutluk maçında gol sevincini sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne asker selamıyla destek veren sosyal medyada paylaşımlar yapan milli futbolculara italyan senatörden çirkin sözler.

AA | 13.10.2019 - 05:09..
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Merih ve Cengiz'in asker selamı İtalya'yı rahatsız etti

İtalyan Lig partili aşırı sağcı senatör Roberto Calderoli, milli futbolcularımızın asker selamıyla Mehmetçik'e destek vermesi ve sosyal medyada Türk askerine destek içerikli paylaşımlar yapması üzerine çirkin ifadeler kullandı.

EVLERİNE DÖNSÜNLER

Daha önce de ırkçı söylemlerde bulunan senatör: ''Eğer Demiral ve Ünder milliyetçilik yapmak ve Kürtlere karşı Türkleri savunmak istiyorlarsa, evleri İstanbul ya da Ankara'ya geri dönsünler. Türkiye'de çok iyi şekilde karşılanacaklardır.'' ifadelerini kullandı.

Merih ve Cengiz'in asker selamı İtalya'yı rahatsız etti

ROMA VE JUVENTUS'A ÇAĞRI YAPTI

İki oyuncunun sözleşmelerinin kulüplerinde feshedilmesi gerektiği yönünde çağrı yapan Calderoli, ''İtalyan kulüplerinden kazandıkları milyonları bıraksınlar ve Türkiye'ye gitsinler" dedi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

Senatörün ırkçı söylem listesi hayli kabarık. Daha önce İtalya'da seçilen ilk siyahi milletvekiline ''orangutan'' dediği için 18 ay hapis cezasına çarptırılmış.


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