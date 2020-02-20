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Merkel, Almanya'daki saldırı sonrası programını iptal etti

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Hanau kentindeki ırkçı saldırı sonrası bugün gerçekleştireceği programını iptal ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi | 20.02.2020 - 14:40..
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Almanya'nın Hanau kentindeki nargile kafelere düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türk vatandaşlarının bulunduğu 9 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralanmıştı.

MERKEL PROGRAMINI İPTAL ETTİ

Yaşanan saldırının üzerine Alman Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Angela Merkel'in, Halle kentindeki programını, saldırı nedeniyle iptal ettiğini belirtti.

Öte yandan, Seibert, Merkel'in Hanau'daki gelişmeler hakkında sürekli bilgi aldığını da söyledi.

Merkel, Almanya'daki saldırı sonrası programını iptal etti

"KORKUNÇ OLAY HEPİMİZİ ACI İÇİNDE BIRAKTI"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''Hanau'daki korkunç olay hepimizi acı içinde bıraktı. Düşüncelerimiz, hayatını kaybedenler, onların aileleri ve akrabalarıyla. Yaralıların kısa zamanda iyileşeceğini ümit ediyorum.'' ifadesini kullandı.

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