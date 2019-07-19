Merkel dünyaya titremediğini göstermeye çalıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaşadığı sağlık sorunlarıyla dünyanın gündeminde.

Ayakta durmakta zorlanan Merkel'in geçirdiği titreme nöbetleri ülkede büyük bir endişeye neden oldu.

Almanya Başbakanı, yaşananların ardından Federal Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİYİM POZU VERDİ, YİNE OTURDU

Toplantıya medyanın ilgisi oldukça yüksekti.

Kameraları gören Angela Merkel, ayakta durup objektiflere poz verdi ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı daha sonra oturarak açıklamalarına devam etti.

"GÖREVİMİ YAPABİLİRİM"

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığı'nı bırakmaktan dolayı pişman olmadığını söyleyen Merkel, son günlerde kamuoyunu sıkça meşgul eden sağlık durumuna ilişkin ''Sağlığımla ilgili soruları anlayabiliyorum ancak görevimi yapabilirim. Her insan gibi kendi sağlığımla ilgileniyorum ama bir yaşam var ve bunu sağlıklı olarak yaşamayı istiyorum.'' diye konuştu.

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