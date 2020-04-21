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Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüs salgınıyla mücadelede dikkatli olmaya devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

AA |
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Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakanlıkta yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede kimsenin kendini tek bir an bile güvende hissetmemesini istedi.

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

"DİKKATLİ VE TETİKTE OLMALIYIZ"

"Dikkatli ve tetikte olmaya devam etmeliyiz." diyen Merkel, tedbirlerin gevşetilmesine ilişkin tartışmalara da değindi.

Merkel, "Şu an içinde bulunduğumuz durum aldatıcı. Bugün mağazaları açmamızın sonucunu 14 gün sonra görebileceğiz. Durumu zorlaştıran da bu." şeklinde konuştu.

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

"ALMANYA'DA DRAM YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"

Vaka sayısında ciddi artış olması durumunda önlemlerin yeniden artırılması gerekeceği uyarısında bulunan Merkel, başka ülkelerdeki dramatik durumu Almanya'da yaşamak istemediğinin altını çizdi.

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

"HIZLI DEĞİL, DENGELİ OLMALIYIZ"

Merkel, eyalet başbakanlarına, tedbirleri çok fazla gevşetmemeleri çağrısında bulunarak "Çok hızlı ilerlemek hata olabilir. Endişem bu. Dengeli bir şekilde gittiğimiz bu başarılı yolu riske atmamamız lazım." ifadelerini kullandı.

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

"UYARILARA DİKKAT EDELİM"

Sosyal mesafe ve ikiden fazla kişinin bir arada bulunmaması uygulamasının hala geçerli olduğunu anımsatan Merkel, bu hususlara sürekli dikkat edilmesini istedi.

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

"AB İÇİNDE DAYANIŞMA GÖSTERECEĞİZ"

Avrupa Birliği içinde salgından çok fazla etkilenen İtalya ve İspanya'ya yardım edip etmeyecekleri sorusuna Merkel, prensip olarak Almanya'nın Birlik içinde dayanışma göstereceği yanıtını verdi.

Merkel: Kimse kendini güvende hissetmesin

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