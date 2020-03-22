Merkel, market alışverişi yaparken görüntülendi

Almanya'da koronavirüs vaka sayısı 23 bin 129'a yükselirken, 93 kişi hayatını kaybetti.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ise ülkesinde koronavirüs krizi yaşandığı bir dönemde market alışverişi yaparken görüntülendi.
MERKEL'İN MARKET ALIŞVERİŞİ
Başkent Berlin'deki bir süpermarkette kaydedilen görüntülerde, market arabasını süren Merkel'in dört şişe şarap, gıda ve hijyen malzemeleri satın aldığı görüldü.
Kameralara yansıyan görüntüler, "Almanya Başbakanı stokçuluk yapıyor" yorumlarını beraberinde getirdi.
822 MİLYAR EURO'LUK KURTARMA PAKETİ
Almanya, koronavirüsle mücadele kapsamında 822 milyar euro'luk ekonomik kurtarma paketi açıkladı.
Paket, İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük ekonomik yardım paketi olma niteliğini taşıyor.
SINIRSIZ KREDİ YARDIMI
Merkel hükümeti, koranavirüs salgınının zor duruma düşürdüğü şirketlere ‘sınırsız’ kredi yardımı yapacak.
Başbakan Angela Merkel, Alman hükümetlerinin tarihinde eşi benzeri görülmemiş tedbirler alacaklarını söylemişti.