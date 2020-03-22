Merkel, market alışverişi yaparken görüntülendi

Almanya’dan Konya'ya gelerek sokaklarda gezen bir çifte, karantina kuralına uymadığı gerekçesiyle toplam 6 bin 300 lira para cezası uygulandı.

Bir yanımız baharı karşılarken bir yanımız Dünya Çocuk Şiirleri Günü'nü, şiirlerle, kitaplarla kutlasın...

4

Ahmet Nur Çebi'den eski yönetime 'koronavirüslü' gönderme

Gündeme dair açıklamalar yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, koronavirüsün ekonomik etkisiyle ilgili konuştu. Çebi, ''Bu kulüpler ne başkanlar, yöneticiler gördü. Virüsün etkisi ne ki?'' dedi.