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Merkel: Sığınmacı mutabakatı istediğimiz gibi uygulanmadı

Merkel, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki sığınmacı mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 11.01.2019 - 03:39..
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Merkel: Sığınmacı mutabakatı istediğimiz gibi uygulanmadı

Merkel, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez resmi ziyarette bulunduğu Atina'da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile düzenledikleri basın toplantısında konuştu. Yunan halkının ekonomik kriz döneminde çok zorlu süreçlerden geçtiğine, son zamanda ise bazı iyileşmeler görüldüğüne işaret eden Merkel, "Tabii ki bu reform çabalarının bittiği anlamına gelmiyor. Bunun daha başlangıç olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.Merkel, Makedonya ve Yunanistan arasındaki "isim anlaşması" konusunda iki ülkenin liderlerini tebrik ederek, "Bu çözüm sadece Yunanistan ve 'Kuzey Makedonya' için değil tüm Avrupa'nın yararına olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel: Sığınmacı mutabakatı istediğimiz gibi uygulanmadı

TÜRKİYE İLE ANLAŞMA ARZU ETTİĞİMİZ GİBİ OLMADI

Türkiye ve AB arasındaki sığınmacı mutabakatına ilişkin bir soruya yanıt veren Merkel, "AB-Türkiye anlaşması başarı gösterdi ama arzu ettiğimiz gibi uygulanmadı. Geri gönderimlere ilişkin sorun var. Yunanistan'la birlikte bu noktaları düzeltmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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