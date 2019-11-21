taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.708
Euro
6.3281
Altın
1470.45
Borsa
106785.08
Gram Altın
269.824
Bitcoin
46240.75

Merkel, 'Türkiye'ye yardım edelim' diyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Haber Merkezi | 21.11.2019 - 09:03..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş
Merkel, 'Türkiye'ye yardım edelim' diyor

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçıp ülkeye sığınan Suriyeli sığınmacılar için bütçesinden 40 milyar dolar harcama yaptı.

6 milyar euro sözü veren AB ise bu yardımın 500 milyon euroluk kısmını sadece Türkiye'ye yolladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AB'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'nin yanında durmaması halinde kapıların Suriyeli sığınmacılara açılacağını mesajını defaatle yineledi.

MERKEL'DEN YARDIM SİNYALİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'le Hırvatistan'da düzenlediği ortak basın toplantısında; Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye yardıma yapılması gerektiğini ve buna hazır olduğunu söyledi.

Merkel, 'Türkiye'ye yardım edelim' diyor


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yaşar Büyükanıt vefat etti

Yaşar Büyükanıt vefat etti

110
Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

Rus ordusu, nükleer cephane kullanan dev topu test etti

43
İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

İsrail'de hükümet halen kurulamıyor

17
Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

Restoran çalışanı, iş arkadaşlarını bıçakladı

12
Milli bitki safranda hasat zamanı

Milli bitki safranda hasat zamanı

4
Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

Pentagon'a göre DEAŞ, Batı ülkelerine yeniden saldırabilir

36
Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşa edecek

Apple, 1 milyar dolarlık kampüs inşa edecek

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir