Merkel, 'Türkiye'ye yardım edelim' diyor

Türkiye, Suriye'deki iç savaştan kaçıp ülkeye sığınan Suriyeli sığınmacılar için bütçesinden 40 milyar dolar harcama yaptı.

6 milyar euro sözü veren AB ise bu yardımın 500 milyon euroluk kısmını sadece Türkiye'ye yolladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AB'nin Suriyeli sığınmacılar konusunda Türkiye'nin yanında durmaması halinde kapıların Suriyeli sığınmacılara açılacağını mesajını defaatle yineledi.

MERKEL'DEN YARDIM SİNYALİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel, dün Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç'le Hırvatistan'da düzenlediği ortak basın toplantısında; Suriyeli sığınmacılar için Türkiye'ye yardıma yapılması gerektiğini ve buna hazır olduğunu söyledi.



