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Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

Merkel Brexit çözümü için İngiltere’ye 30 gün süre verdi.

AA | 22.08.2019 - 01:42..
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Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden çıkma yönünde oy kullandığı referandumun ardından üç yıldan uzun süre geçti. Ancak birliğin en büyük ikinci ekonomisinin 1973’te katıldığı bloktan hangi koşullar altında ayrılacağı ya da ayrılıp ayrılmayacağı hala netleşmiş değil.

Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

Brexit yanlısı siyasetçi Johnson geçen ay başbakanlık koltuğuna oturdu. Johnson İngiltere’nin AB’den anlaşma olsa da olmasa da ayrılacağı tehdidinin Avrupa’nın iki güçlü lideri Merkel ve Macron’u Brexit anlaşmasını yeniden müzakereye açmak konusunda ikna etmesini umuyor.

Johnson, eski Başbakan Theresa May’in AB ile yaptığı ancak İngiltere parlamentosunun üç kez reddettiği Brexit Anlaşması’ndan İrlanda sınırı için önerilen backstop mekanizmasının tamamen çıkartılmasını istiyor.

Merkel ve Macron'dan Boris'e Brexit uyarısı

30 GÜN MÜHLET

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brexit anlaşmasında yer alan ve İrlanda sınırında oluşturulması planlanan “backstop” mekanizmasına alternatif bir plan geliştirilmesi için İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a 30 gün süre tanıdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise anlaşmanın yeniden müzakereye açılmayacağı uyarısını yineledi.

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