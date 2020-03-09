Merkel ve Miçotakis Almanya'da protesto edildi

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Berlin’de, Almanya-Yunanistan Ekonomi Formu’nun düzenlediği bir etkinliğe katıldı.

Merkel ve Miçotakis, Alman Ekonomi Evi'nde düzenlenen programda, binaya girdikleri sırada, Avrupa Birliği (AB) ve Yunanistan’ın sığınmacı politikası nedeniyle “Seebrücke” inisiyatifi tarafından protesto edildi.

Merkel ve Miçotakis Berlin’de protesto edildi VİDEO

ISLIKLARLA KARŞILADILAR

İki lider, bina önünde ellerinde pankartlarla toplanan protestocular tarafından, “Sınırları açın” sloganlarıyla ve ıslıklarla karşılandı.

YUNANCA VE İNGİLİZCE PANKARTLAR AÇILDI

Merkel ve Miçotakis, binanın önünde yetkililer tarafından karşılandıktan sonra toplantı salonuna geçti.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, İngilizce ve Yunanca “Avrupa öldürme-Sınırları aç” pankartları açıldı.

"SINIRLARI AÇ, HAYAT KURTAR"

Yunanistan’daki sığınmacıların durumuna ilişkin fotoğraflar gösteren protestocular, "Sınırları aç, Hayat kurtar, faşizmle mücadele et", "Duvarlar değil köprüler kur", "Avrupa harekete geç" ve "Yazıklar olsun" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterisi sırasında yapılan konuşmalarda AB’nin insanlık dışı siyasetini sürdürdüğü sırada Merkel ve Miçotakis’in, ekonomik iş birliği konusunda sakin bir şekilde görüşmeler yaptığı belirtildi.

Konuşmalarda, Yunanistan’ın sığınmacılara ateş açması ve AB ile Almanya’nın Yunanistan’a maddi destek vermesi eleştirildi.