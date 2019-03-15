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Merkel Yeni Zelanda’da 2 camiye terör saldırısını kınadı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da gerçekleşen saldırının yasını tuttuğunu ifade etti.

AA | 15.03.2019 - 13:37..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Yeni Zelanda'da 2 camiye yönelik terör saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"YAS TUTUYORUM"

Merkel, ''Irkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum." ifadesini kullandı. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, sosyal medya hesabından Başbakan Merkel adına yapılan açıklamayı paylaştı.

Açıklamada Merkel, Yeni Zelanda'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle sarsıldığını belirterek, "Yeni Zelanda'da huzur içinde ibadet edilen camide ırkçı nefret nedeniyle öldürülenler için yas tutuyorum. Bu tür teröre karşı, yan yana duruyoruz.'' ifadesini kullandığı belirtildi.

"GÜÇLÜ KAL YENİ ZELANDA"

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'nın ve terör kurbanların yanında olduklarını belirtti. Maas, "Vahşi terör saldırısı, huzur içinde ibadet eden, namaz kılan Müslümanları vurdu. Eğer insan sadece dini inancı nedeniyle öldürülüyorsa o zaman bu saldırı hepimize demektir. Biz hayatını kaybedenlerin tarafındayız. Güçlü kal, Yeni Zelanda!'' değerlendirmelerinde bulundu.

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