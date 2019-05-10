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Merkel: Yenilikçi ve güçlü bir birlik olmalıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel Avrupa'nın güçlü ve birlik içinde olması gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi | 10.05.2019 - 03:20..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, Romanya'nın Sibiu kentinde düzenlenen Gayriresmi Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde konuştu.

GÜÇLÜ BİR AB

Zirvede AB'nin geleceğine ilişkin stratejik gündemin ele alınacağını ifade eden Merkel, siyasi farklılıklara rağmen barışı ve refahı korumak için birlikte hareketin önemini ortaya koyan bir bildirinin de kabul edileceğini dile getirdi.

Merkel, AB'nin kendi değerlerine ilişkin de sesini yükseltmesi gerektiğine dikkat çekerek "Çünkü dünya uyumuyor. Yenilikçi, güçlü ve birlik olmamız lazım. Bugün bunun için gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. Merkel, kendisin Alman hükümeti adında bunun için çaba harcayacağını sözlerine ekledi.

 


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