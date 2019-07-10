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Merkel yine titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

AA | 10.07.2019 - 14:39..
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.

YETKİLİ: SAĞLIĞI YERİNDE

Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.

Merkel 2. kez titreme nöbeti geçirdi İZLE

Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.

DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ GEÇİRMİŞTİ

Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve  27 Haziran'da  Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde  titreme nöbeti geçirmişti.

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