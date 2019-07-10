Dr. Bahar Tezcan anlatıyor: Sevmek ve sevilmek bir ihtiyaç mı

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hak-İş Genel Kurulu'na katıldı.

2 Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı Sınır kapısından yurda giren tırda yapılan aramada; lüks araç motoru, cep telefonu, ilaç, çayın da aralarında bulunduğu çok sayıda kaçak eşya ele geçirildi.

3 Beren Saat yine gönderme yaptı Bir süredir Kenan Doğulu ile boşanma haberleri çıkan Beren Saat, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

4 Merkel yine titredi Almanya Başbakanı Angela Merkel, bir kez daha titreme nöbeti geçirdi.

5 Bahçeşehir'de banka çıkışı kapkaç dehşeti 3 şüpheli, bankadan çıkan kadının çantasını aldı ve araçla kaçmaya çalıştılar. Ancak park halindeki başka bir araca çarptılar ve olay yerinden yaya olarak kaçtılar.

6 KYK yurdu ile ODTÜ'de tek seslilik sona erecek ODTÜ'ye KYK yurdu yapılmasının asıl nedeninin, öğrenci yapısını değiştirmek olduğu konuşuluyor.