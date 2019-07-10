Merkel yine titredi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başbakanlıkta Finlandiya başbakanı Antti Ritte için düzenlenen resmi törende milli marşların okunduğu sırada titreme nöbeti geçirdi.
YETKİLİ: SAĞLIĞI YERİNDE
Merkel'in titreme esnasında dişlerini sıktığı ve kendisini kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Başbakanlıktan ismini vermek istemeyen bir yetkili, Merkel'in sağlığının yerinde olduğunu bildirdi.
Merkel 2. kez titreme nöbeti geçirdi İZLE
Alman Şansölye böylece son 3 haftada, üçüncü kez titreme nöbeti geçirmiş oldu.
DAHA ÖNCE DE İKİ KEZ GEÇİRMİŞTİ
Merkel 18 Haziran'da Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i karşıladığı sırada ve 27 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Adalet Bakanı Christine Lambrecht'in atama töreninde titreme nöbeti geçirmişti.