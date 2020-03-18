taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4312
Euro
7.0972
Altın
1515.11
Borsa
86777.69
Gram Altın
314.486
Bitcoin
34476.6

Merkel'den 4'lü zirveyi değerlendirdi

Merkel, video konferans sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye 125 milyon euro gönderileceğini belirtti.

AA | 18.03.2020 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Merkel'den 4'lü zirveyi değerlendirdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile yaptıkları video konferanslı 4'lü zirve hakkında açıklamalarda bulundu.

Merkel zirve sonrası görüşmesinin çok faydalı olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı  Başbakanlıkta düzenlenen basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merkel'den 4'lü zirveyi değerlendirdi

"İDLİB İÇİN 125 MİLYON EURO GÖNDERİLECEK"

Erdoğan, Macron ve Johnson ile yaptıkları video konferansta Suriye'deki durumu ele aldıklarını belirten Merkel, ''Çok yararlı bir görüşme oldu. İdlib'deki insani duruma yardımı görüştük. Oraya 125 milyon Euro gönderiyoruz, bunun hemen oraya varması önemli'' dedi.

Alman Şansölye, İdlib konusunda geçici bir ateşkes olmasından memnuniyet duyduklarını dile getirerek, ''Türkiye Cumhurbaşkanı bize İdlib yakınlarındaki M4 arteri boyunca ortak devriyelerden bahsetti. Elbette Suriye'deki siyasi süreci daha geniş bir şekilde ilerletmek için çabalarımızı sürdüreceğiz'' diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 250 TL oldu
Bankalararası Kart Merkezi temassız ödemelerde işlem limitinin 250 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.
İzmir'de ambulans yayalara çarptı: 2 ölü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden ambulans sürücüsünün bir çifte çarpması sonucu gerçekleşen kazada, iki kişi hayatını kaybetti.
Datça'da 80 yıllık ahşap çeyiz sandık sergiye konuldu
'Badem Çiçeği Festivali'nde açılan etnografik sergideki 80 yıllık çeyiz sandığı, üzerindeki işlemeleri ve zilli kilit sistemi ile büyük ilgi topladı.
Siverek’te sel: 30 büyükbaş hayvan telef oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dolu ve şiddetli yağış nedeniyle su baskınına uğrayan ahırdaki 30 büyükbaş hayvan telef oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
605
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
712
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
468
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
50
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
57
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
13
9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşların tahliyesi bitti
9 Avrupa ülkesinden gelen vatandaşların tahliyesi bitti
67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir