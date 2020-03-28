taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4494
Euro
7.1849
Altın
1628.22
Borsa
88125.04
Gram Altın
338.061
Bitcoin
43111.74

Merkel'den İsrail’in solunum cihazı talebine ret iddiası

İsrail basını, Netanyahu'nun, telefon görüşmesinde Merkel'den solunum cihazı istediğini yazdı.

AA | 28.03.2020 - 16:56..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa bir süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında solunum cihazı talep ettiği belirtildi.

NETANYAHU'NUN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Netanyahu’nun solunum cihazı talebinin, Merkel tarafından reddedildiği iddia edildi. Merkel’in söz konusu talebi olumsuz karşıladığı belirtilen haberde, başka ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun salı günü Almanya Şansölyesi ile telefonda görüştüğü ifade edilmiş, söz konusu görüşmeye ilişkin başka ayrıntı verilmemişti.

Merkel'den İsrail’in solunum cihazı talebine ret iddiası

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’nin 25 Mart'taki haberinde, Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın, yurt dışından gerekli tıbbi ekipmanı satın almak için ortak bir ekip kurduğu kaydedilmişti.

İSRAİL'DE SON DURUM

Ülkede Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 3 bin 460’a ulaşırken, 12 kişi de hayatını kaybetti.

İlginizi Çekebilir
Fransızların yüzde 26'sı: Korona laboratuvarda üretildi
Koronavirüs salgınıyla ilgili yapılan ankette, virüsün doğal yolla ortaya çıktığını değerlendirenlerin oranı yüzde 57 oldu.
Hindistan'da polis, korona kaskı giydi
Koronavirüse benzer yapıdaki kaskı giyen polis, sürücüleri 21 günlük karantinaya uymaları yönünde uyardı.
Almanya'da korona tedbirleri 20 Nisan'a kadar sürecek
Başbakanlık Müsteşarı ve Devlet Bakanı Helge Braun, koronavirüs sürecinde özellikle yaşlıların korunması gerektiğine dikkat çekti.
Güney Afrika'da sosyal mesafeye uymayanlara plastik mermi
Süpermarket kuyruğunda arada mesafe bırakmadan bekleyen halk, Güney Afrika polisinin müdahalesine maruz kaldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
Ulaştırma Bakanı Cahit Turan görevden alındı
1076
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
Adil Karaismailoğlu Ulaştırma Bakanı oldu
611
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
KYK yurduna yerleştirilen öğrenci, devlete küfür etti
1145
New York'taki hastanelerin korona tablosu
New York'taki hastanelerin korona tablosu
250
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
Tayland'da sosyal mesafe kuralı uygulanıyor
94
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
Şehirler arası otobüs seferlerine koronavirüs kısıtlaması
99
Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
Küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki
458
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir