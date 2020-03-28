Merkel'den İsrail’in solunum cihazı talebine ret iddiası

İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kısa bir süre önce Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı telefon görüşmesinde, koronavirüsle mücadele kapsamında solunum cihazı talep ettiği belirtildi.

NETANYAHU'NUN İSTEĞİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Netanyahu’nun solunum cihazı talebinin, Merkel tarafından reddedildiği iddia edildi. Merkel’in söz konusu talebi olumsuz karşıladığı belirtilen haberde, başka ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden daha önce yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun salı günü Almanya Şansölyesi ile telefonda görüştüğü ifade edilmiş, söz konusu görüşmeye ilişkin başka ayrıntı verilmemişti.

İsrail’in Kamu Yayın Kuruluşu KAN’nin 25 Mart'taki haberinde, Dış İstihbarat Servisi MOSSAD’ın Başkanı Yossi Cohen ile Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat'ın, yurt dışından gerekli tıbbi ekipmanı satın almak için ortak bir ekip kurduğu kaydedilmişti.

İSRAİL'DE SON DURUM

Ülkede Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, koronavirüs teşhisi konulan kişi sayısı 3 bin 460’a ulaşırken, 12 kişi de hayatını kaybetti.