Merkel'den NATO açıklaması

Merkel, Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Letonyalı mevkidaşıyla ağırlıklı olarak AB'deki sorunları ele aldıklarını belirtti.

"NATO'NUN YERİNE GEÇEMEZ"

NATO'nun ortak stratejik yeteneklerinin özellikle ABD ile daha iyi bir ortaklığa yol açabileceğine inandığını belirten Merkel, "Avrupa savunma politikasının hiçbir şekilde NATO’nun yerine geçemeyeceğini vurguladım." dedi.

Avrupa'nın ortak bir uçak gemisi yapmasına da olumlu yaklaştığını ifade eden Merkel, Avrupa'nın böyle bir donanıma sahip olmasını doğru ve iyi bulduğunu, bu konuda yapılacak çalışmada yer alabileceklerini dile getirdi.