Merkel'den Suriye'de güvenli bölge önerisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye'nin kuzeyinde yaşanan zor insani şartlar nedeniyle İdlib bölgesinde güvenli bir bölge oluşturulmasını gündeme getirdi.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri meclis grup toplantısına katılan Merkel, bölgede yaşanan insani felaketin önlenmesi için adım atılması gerektiğini vurguladı.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİ BÖLGE ALANLARINI İSTEMEDİ

Almanya Başbakanı, bunun Türkiye'nin varlık gösterdiği alanların olacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

PUTİN ZİRVEYE KARŞI, MERKEL HAZIR

Merkel'in grup toplantısında Suriye'ye ilişkin gelişmeler hakkında milletvekillerine bilgi verdiği de öğrenildi. Buna göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı dörtlü bir zirveye karşı olduğunu belirten Merkel, kendisinin böyle bir zirveye hazır olduğunu defalarca vurguladığını söyledi.

'EN BÜYÜK YÜKÜ TÜRKİYE TAŞIYOR'

Batı'nın izlediği Suriye siyasetini eleştiren Merkel, Suriye'de dışarıdan gösterilen çabalarla bir hükümet değişiminin mümkün olmadığını ifade etti. Merkel, ülkede yaşanan iç savaşın radikalleşmeyi arttırdığını söyledi. Suriye'deki savaşın en büyük yükünü taşıyanlardan birinin Türkiye olduğunu ifade eden Merkel, Erdoğan'ın Avrupa'nın ve uluslararası yardımlardan memnun olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

'AB SINIRLARI KORUNMALI'

Rusya ve Suriye rejimine bağlı güçlerin ortak bir operasyon yürütmesi nedeniyle bölgede durumun karmaşık bir hâl aldığını hatırlatan Merkel, Türkiye'nin Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacıları durdurmayacağını açıklamasının ardından Yunanistan sınırında yaşanan mülteci krizine de değindi. Sığınmacıların Almanya'da kaygı yarattığını söyleyen Merkel, Avrupa Birliği (AB) sınırlarının korunması gerektiğini vurguladı.

YUNANİSTAN'A DESTEK

Bulgaristan'ın sınırında güvenliği sağladığını belirten Merkel, Yunanistan'ın da sınırı korumak 2015'e kıyasla daha iyi çalıştığını söyledi. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında imzalanan mülteci mutabakatını hatırlatan Merkel, bu mutabakatın Birlik'in çıkarına olduğunu söylediği belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI, SINIRLARIN AÇILMASINI KESİNLİKLE İSTEMİYOR

Toplantıda mültecilerle ilgili kontrol sağlanmadığı taktirde Almanya'ya 2015 yılından (1 milyon sığınmacı) çok daha fazla sığınmacının yerleşebileceği vurgulandı. Avrupa Birliği sınırlarının kesinlikle açılmaması gerektiğini savunan İçişleri Bakanı Horst Seehofer'e, Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ve diğer partililer de destek verdi.

ÇOCUK VE GENÇLERE ÖNCELİK

İçişleri Bakanı Seehofer, grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada ise Yunanistan'daki kamplarda yaklaşık 5 bin çocuk ve genç bulunduğunu ve bu konuda Fransa, İtalya ve İspanya ile işbirliği yapılabileceğini söyledi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yunanistan'daki mülteci kamplarında bulunan çocuk ve gençlerin kabul edilmesi gerektiğini savundu.

Aşağı Saksonya Başbakanı Stephan Weil, Almanya'daki bazı eyaletlerle birlikte AB üyesi ülkelerin bu sığınmacıları kabul etmeye hazır olduğuna dikkati çekti.

'5 BİN KİŞİ GELEBİLİR'

Yeşiller partisi Grup Başkanı Katrin Göring-Eckardt da, özellikle çocuk, genç, kadın ve hastalardan oluşan 5 bin kişinin derhal kabul edilebileceğini görüşünü savundu. Sol Parti ise sınırların tamamen açılmasını istiyor. Grup Başkanı Amira Mohamed Ali, Türkiye tarafında bekleyen sığınmacılar için Yunanistan sınırının açılmasını talep ederek, bu insanlara yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

'MÜLTECİLER AB ÜLKELERİNE DAĞITILABİLİR'

Hür Demokrat Parti (FDP) daha temkinli bir tutum sergiliyor. Parti lideri Christian Lindner, göç konusunda kontrolün kaybedilmemesi konusunda uyarıda bulunarak, öncelikle Yunanistan'a gereken desteğin sağlanması gerektiğini belirtti. Lindner, bunun ardından sığınmacıların AB ülkeleri arasında dağıtımının konuşalabileceğini sözlerine ekledi.