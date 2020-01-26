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Merkel'den Türkçe mesaj

Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Merkel, veda ederken sosyal medya hesabı Instagram'dan "Allahaısmarladık" notuyla paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 26.01.2020 - 15:16..
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İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.

Merkel'den Türkçe mesaj

"ALLAHAISMARLADIK"

Türkiye ziyaretinden memnun kalan Merkel, Türkiye'ye veda ederken sosyal medya hesabından "Allahaısmarladık" notuyla bir de paylaşım yaptı.

Merkel'den Türkçe mesaj

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