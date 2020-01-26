Merkel'den Türkçe mesaj

Oyuncu Berna Laçin'e Elazığ depremi sonrası yapmış olduğu paylaşımlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yan yatan binanın yanından geçerken binada sallantı oldu.

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19 yaşındaki şüpheli, annesini öldürüp intihar etti

İzmir'de annesini öldürdükten sonra aynı pompalı tüfekle intihar eden 19 yaşındaki gencin, psikolojik sorunları nedeniyle bir süre tedavi gördüğü, ikinci bir tedaviyi ise reddettiği ortaya çıktı.