Merkel'den Türkçe mesaj

İstanbul'da bir dizi temasta bulunan Angela Merkel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la 1,5 saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, Almanya'nın temmuz ayı itibarıyla başlayacak Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı çerçevesinde, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, katılım süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi konularının ele alınmıştı.
"ALLAHAISMARLADIK"
Türkiye ziyaretinden memnun kalan Merkel, Türkiye'ye veda ederken sosyal medya hesabından "Allahaısmarladık" notuyla bir de paylaşım yaptı.