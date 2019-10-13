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Merkel'den Türkiye'ye geri çekilin çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, Erdoğan'a Suriye'deki harekatı derhal durdurma çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 13.10.2019 - 16:43..
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Türkiye’nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı askeri harekât 5. gününü geride bırakırken dünyanın operasyona tepkisi sürüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'le telefon konuşmasını aktaran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; "Terör örgütünü NATO'ya aldınız da bizim mi haberimiz yok dedim. Siz terör örgütüyle Türkiye'yi mi masaya davet ediyorsunuz. Sonra 'Nein, nein' diyorlar." demişti.

Angela Merkel’in, Türkiye’ye Suriye’deki askeri operasyonuna derhal son verme çağrısı yaptığı açıklandı.

'OPERASYONA DERHAL SON VERİLSİN ÇAĞRISI'

Almanya hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talebiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, “Başbakan, askeri operasyona derhal son verilmesi gerektiğini savundu” dedi.

Merkel'den Türkiye'ye geri çekilin çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le görüşmesini anlattı VİDEO

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