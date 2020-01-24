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Merkel'e Türkiye'ye mülteci desteği soruldu

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 6 milyar euroluk desteğin dışında AB'nin Türkiye'ye mülteciler için yeni destekler verebileceğini söyledi.

AA & Ensonhaber | 24.01.2020 - 17:38..
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Merkel'e Türkiye'ye mülteci desteği soruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, ortak basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

İki lider, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya Başbakanı Merkel'e, Türkiye'ye mülteciler için verilecek destekler soruldu.

MERKEL: EK DESTEK VERİLEBİLİR

Başbakan Merkel, Türkiye'ye 3+3 milyar euroluk desteğin dışında yeni bir desteğin verilebileceğini söyledi.

Merkel, "AB'nin mülteciler konusunda 3 artı 3 milyar euro'luk desteğin dışında destek vereceğini düşünüyorum." dedi.

Merkel'e Türkiye'ye mülteci desteği soruldu ViDEO

Merkel'e Türkiye'ye mülteci desteği soruldu

ERDOĞAN: 3 MİLYAR EURO BİLE VERİLMEDİ

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in bu açıklamasının ardından aynı soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan da yanıtladı.

Türkiye'nin mülteciler için 40 milyar dolardan fazla harcama yaptığını hatırlatan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin 3+3 milyar euroluk destek sözünü bile yerine getirmediğini söyledi.

Erdoğan, "AB'nin 6 milyar euro destek sözü vardı, 3 milyar euro bile uluslararası STK'lara verilmiş değil. Bizim harcamamız 40 milyar doları geçmiş durumda." dedi.

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